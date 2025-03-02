Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı İlk 11’ler Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig’de 58 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor’un karşılaşması, şampiyonluk yarışı ve Antalyaspor’un alt sıralardan kurtulma mücadelesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Bu mücadele, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i şu şekilde: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri ve Dzeko. Antalyaspor’un ilk 11’i ise: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson ve Samudio.

MOURINHO’NU CEZASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının yanında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından aldığı 2 maç ceza, Portekizli teknik adamın ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmesine neden oldu. Mourinho, cezasını tamamlayarak ligdeki Samsunspor müsabakasıyla takımının başında yer alacak.