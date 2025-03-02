Fenerbahçe-Antalyaspor Maçına Alman VAR Hakemi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Fenerbahçe ve Antalyaspor, bu akşam 20.30’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt olarak belirlendi. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

HAKEM GÖREVLENDİRMELERİ

Mücadelede Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Aynı zamanda karşılaşmanın 4. hakemlik görevini Ali Yılmaz üstlenecek. Zorlu maçta VAR koltuğunda Alman hakem Markus Schmidt otururken, yardımcı VAR (AVAR) olarak Erkan Engin görev alacak.

İSTANBUL’DA BÜYÜK HEYECAN

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında geçecek bu karşılaşma, taraflar arasında büyük bir rekabeti barındırıyor. Hem Fenerbahçe’nin hem de Antalyaspor’un puan hedefleri doğrultusunda bu akşamki maç oldukça önemli bir yer tutuyor. İstanbul’da spor severler, bu önemli maçı merakla bekliyor.