Fenerbahçe – Antalyaspor Maçının Hakem Kararları

FUTBOLDA HAKEM KARARLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanan maç sonrasında hakem Mehmet Türkmen’in verdiği kararlar üzerine yorumda bulundu. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda verilen devam kararı üzerine Bülent Yıldırım, “Penaltı yok. Top omuz bölgesine geliyor.” derken, Bahattin Duran ise “İhlal yok, devam kararı doğru” şeklinde görüş bildirdi. Deniz Çoban da “Devam kararı doğru” şeklinde ekledi.

DİĞER POZİSYONLAR ÜZERİNDEKİ YORUMLAR

Soner’in Dzeko’ya yaptığı müdahalede verilen devam kararı hakkında Bahattin Duran, “Top Fenerbahçe’de kaldı, avantaja bıraktı. Oyun durunca uyarsa daha doğru olurdu.” dedi. Bülent Yıldırım, Dzeko’nun müdahalesini “Dikkatsiz müdahale. Sarı karta gerek yok ama faul” ifadesiyle değerlendirdi. Szymanski’nin rakibine yaptığı müdahalede ise Yıldırım, “Bilek bölgesine faul var. Burada sarı kart verilmeliydi” diye belirtirken, Bahattin Duran “Sınırda bir hareket. Sarı kart verse kabul ederdim” dedi. Deniz Çoban ise çok net bir sarı kart cezası verilmesi gerektiğini savundu.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜNDEN ÖNCEKİ POZİSYON

Fenerbahçe’nin 3. golünden önceki pozisyonda faul olup olmadığına ilişkin Bahattin Duran, “Sahada verilmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Sahada da bu pozisyon faul. Atak başlangıç fazında. VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değil” diye belirtti. Bülent Yıldırım da, “Pozisyon, Mehmet Türkmen’in sorunu. VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değil” dedi.

YETKİLİLERİN SONER VE DZEKO MÜDAHALELERİNE YORUMLARI

Dzeko’nun Thalisson’a yaptığı faul ve olası sarı kart durumu hakkında Bülent Yıldırım, “Ayaklar yüksekte, rakibini süpürmüş. Dzeko sarı kart görmeliydi.” derken Bahattin Duran, “Bu pozisyonun kaçarı yok, sarı kart. Kontrolsüz faul” şeklinde yanıt verdi. Soner’in Fred’e yaptığı müdahale de değerlendirilirken Bülent Yıldırım, “Soner dirseğini hazırladı, kontrolsüz bir şekilde vurdu. Net bir sportmenliğe aykırı hareket, sarı kart verilmeliydi” dedi.

Bahattin Duran, “Pozisyonun doğal akışında bir oyuncu böyle nasıl durur? Dirseğini hazırladı ve boğaz bölgesine kontrolsüz hareketi var. Net sarı kart” diye eklerken, Deniz Çoban da bu durumu onayladı. Sonuç olarak, hem Duran hem de Çoban, “Devam kararı doğru” ifadeleriyle son kararları yinelemiş oldular.