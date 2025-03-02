Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE, ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor’u 3 golle mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte, sarı-lacivertliler, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet almış oldu. Liglerinde 26. haftada oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe, sahasında berat gösterdi ve Antalyaspor’u 3-0 yendi.

SON MAÇLARDAKİ BAŞARI SERİSİ

Fenerbahçe, Antalyaspor’a karşı son 10 lig maçında mağlup olmazken, bu süreçte son 6 müsabakadan 3’er puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, 10 karşılaşmada toplamda 22 gol atmayı başardı ve kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi ise, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019’da İstanbul’da 1-0’lık skorla elde etmişti.