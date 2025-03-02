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Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

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FENERBAHÇE, ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor’u 3 golle mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte, sarı-lacivertliler, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet almış oldu. Liglerinde 26. haftada oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe, sahasında berat gösterdi ve Antalyaspor’u 3-0 yendi.

SON MAÇLARDAKİ BAŞARI SERİSİ

Fenerbahçe, Antalyaspor’a karşı son 10 lig maçında mağlup olmazken, bu süreçte son 6 müsabakadan 3’er puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, 10 karşılaşmada toplamda 22 gol atmayı başardı ve kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi ise, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019’da İstanbul’da 1-0’lık skorla elde etmişti.

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Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek değerli bir zafer aldı. Goller Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'den geldi.
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Fenerbahçe, Kadıköy’de Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u 3-0 yenerek iç sahadaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve bu süreçte toplamda 31 gol kaydetti.

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