Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇININ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor’u 3-0’lık bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ikinci yarısında yaşanan önemli anlar, mücadelenin gidişatında belirleyici oldu.

İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR

56. dakikada Szymanski, sağ taraftan köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte yer alan Mert’in kafa vuruşunu kaleci Kenan son anda çelerek oyun alanına döndürdü. Ardından 69. dakikada Talisca, kendi yarı alanından topu alarak rakibini geçip ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan kaleye çektiği şut, kaleci Kenan Piric tarafından iki hamlede kontrol edildi.

82. dakikada Cenk Tosun, ceza sahasına girmek üzereyken Thalisson’un müdahalesiyle topu kaybetti. Ancak top, Tadic’in önüne düştü. Tadic’in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruşu az farkla kalenin solundan dışarı gitti.

MAÇIN KADROLARI

Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (dk. 86 Alexander Djiku), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski (dk. 80 Sofyan Amrabat), Filip Kostic, Dusan Tadic (dk. 86 İrfan Can Kahveci), Youssef En-Nesyri (dk. 69 Anderson Talisca), Edin Dzeko (dk. 80 Cenk Tosun). Yedekler arasında ise Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin bulunuyor. Teknik sorumlu ise Salvatore Foti.

Antalyaspor’un kadrosunda ise Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (dk. 64 Oleksandr Petrusenko), Soner Dikmen, Sander van de Streek (dk. 87 Moussa Djenepo), Ramzi Safuri (dk. 87 Adolfo Gaic), Sam Larsson ve Jose Samudio (dk. 72 Andros Townsend) yer aldı. Yedeklerden Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun tercihleri arasındaydı.

MAÇTA ATILAN GOLLER

Fenerbahçe’nin gollerini atan oyuncular sırasıyla; Mert Müldür (9. dk), Dusan Tadic (26. dk) ve Youssef En-Nesyri (30. dk) oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, haftayı üç puanla kapatmış oldu.