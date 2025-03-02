Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başladı ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetildi. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne sonuçlandı? İşte maçın özeti!

MAÇIN KADROLARI

Fenerbahçe’nin sahaya sürdüğü 11: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko. Antalyaspor’un kadrosu ise şu isimlerden oluşuyordu: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

GOLLERİN DAKİKALARI

30′ GOOOLLL! Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor (Youssef En-Nesyri)

26′ GOOOLLL! Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Dusan Tadic) – Samudio’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko’nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic’in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu.

9′ GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor (Mert Müldür) – Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür’ün kafa vuruşu ağlara gitti.

MAÇTAKİ ÖNE ÇIKAN ANLAR

25′ Szymanski’nin pasında, Dzeko’nun ortası Veysel’e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

24′ Safuri’nin sol kanattan merkeze verdiği topta Erdal’ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

23′ TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan bindirmeyi yapan Kostic’in yerden ortasında En-Nesyri’nin plasesi zayıf, top kaleci Piric’te kaldı.

19′ Samudio’nun şutu sağ kanatta Çağlar’a çarparak dışarıya çıktı, Antalyaspor köşe vuruşu kullanacak.

8′ VAR’dan penaltı kararı çıkmadı, Fenerbahçe penaltı itirazında bulundu.

1′ İlk düdük çaldı. Antalyaspor maç için ilk vuruşu yaptı.

Fenerbahçe, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.