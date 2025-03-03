Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Yendi

MAÇ SONUCU VE LİGDEKİ DURUM

Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırladığı maçta 3-0’lık bir skorla galip geldi ve ligdeki formunu devam ettirdi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin ligdeki performansını güçlendiriyor.

JOSE MOURINHO’NUN BAŞARILARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor zaferi ile iki önemli başarıya imza attı. Portekizli antrenör, Süper Lig’de Christoph Daum’dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana, Fenerbahçe’nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Mourinho, son dokuz Süper Lig maçında sahasında galip gelerek, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) döneminden bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti elde etti.