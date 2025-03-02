Fenerbahçe, Antalyaspor’u 3-0 Yendi

FENERBAHÇE ANTALYASPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u konuk etti ve sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 2 puan kaybettiği haftayı avantajlı bir şekilde geçerek puan farkını 4’e indirdi. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Portekizli teknik adam 4 maç ceza almış, Tahkim Kurulu daha sonra bu cezayı 2 maça düşürmüştü. Taraftarlar, maç öncesinde Mourinho için “We stand with you (Yanındayız)” yazılı büyük bir pankart açarak destek verdi.

MAÇTAKİ GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Fenerbahçe, 9. dakikada kazandığı köşe vuruşunda Szymanski’nin ortasında topa kafa vuran Mert Müldür, fileleri havalandırdı. Bu golle sarı-lacivertliler, maçın başlarında 1-0 öne geçti. Mert’in gol sevincindeki kolundaki saati göstermesi Okan Buruk’a bir gönderme olarak yorumlandı. Ayrıca Fenerbahçe, Mert Müldür’ün bu gol sevincini resmi sosyal medya hesabından “Tik tak, tik tak, tik tak” notuyla paylaştı.

Fenerbahçe, 26. dakikada Dusan Tadic ile farkı 2’ye çıkarırken, 30. dakikada Youssef En-Nesyri, takımını 3-0 öne geçirdi. Dzeko’nun sol kanattan çevirdiği ortada, Kostic’in şutu kaleciden döndü ve Youssef En-Nesyri, altıpasta bu topu tamamlayarak gol attı. Bu gol, Süper Lig tarihinde Alex de Souza’dan (2006) sonra üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olmasını sağladı.

İKİNCİ YARIDA GOL OLMAZKEN, FENERBAHÇE GALİP GELDİ

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Antalyaspor, ilk yarıda çektiği 2 şutta isabet bulamadı. Böylelikle Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı da, ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermeden tamamlamış oldu. Sarı-lacivertliler, önceki maçlarında da Galatasaray ve Kasımpaşa ile karşılaşarak defansif bir başarı göstermişti. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 61’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe gelecek haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor’u konuk edecek.