Fenerbahçe, Antalyaspor’u Sahasında Ağırlayacak

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile mücadele edecek. Bu önemli maç, Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetiminde gerçekleştirilecek. Mücadelenin VAR’ında Alman hakem Markus Schmidt bulunacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, resmi maçlarda bu yıl namağlup yoluna devam ederken, 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray’ın ise 6 puan gerisinde yer alıyor. Antalyaspor ise haftaya 30 puanla 12. sırada girmekte. İki takım, ligin ilk yarısında Antalya’da yaptıkları mücadeleyi Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyeti ile tamamlamıştı.

TEKNİK DİREKTÖR VE OYUNCU DURUMLARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında olamayacak. Galatasaray derbisi sonrasında 2 maç ceza alan Mourinho, cezasının ilkini kupada Gaziantep FK maçıyla doldurdu. Antalyaspor karşısındaki maçla birlikte cezasını tamamlayacak ve ligdeki Samsunspor müsabakasında takımın başına geçecek. Fenerbahçe, Antalyaspor mücadelesinde sakatlık nedeniyle 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SARIKART DURUMLARI

Fenerbahçe’de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri halinde Samsunspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Belözoğlu, geçen hafta Kasımpaşa karşısındaki mücadelede cezasını tamamlayarak Fenerbahçe’nin başında yer alacak. Sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Onvo Antalyaspor ile 58. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar oynadığı 57 lig maçında Fenerbahçe 38 kez galip gelirken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise Fenerbahçe’den sadece 8 kez 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda toplamda 104 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son 10 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı ve bu dönemde 7 galibiyet aldı; 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligdeki son 5 karşılaşmasını da kazanırken toplamda 11 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip evinde oynadığı 28 maçta, 23 galibiyet alırken, Antalyaspor 3 kez 3 puana uzandı. İki maçta ise galip gelinmedi. Fenerbahçe’nin başardığı en farklı galibiyet 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0’lık sonuçla elde edildi. Antalyaspor ise 5 Şubat 2016’da sahasında gerçekleştirdiği 4-2 ve 29 Ekim 2012’de deplasmanda 3-1’lik skorla en farklı galibiyetlerine ulaştı. İki ekibin en çok gol atıldığı karşılaşma ise 30 Aralık 1984’te Antalya’da oynanan ve Fenerbahçe’nin rakibini 4-3 yendiği maç oldu.