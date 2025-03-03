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Fenerbahçe Antalyaspor’u Yenip Zirve Takip Etti

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FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u 3-0’lık skorla yenerken, zirve takibini sürdürdü. Bu galibiyetle puan farkını lider Galatasaray’a 4 puana indirerek, şampiyonluk hedefinde önemli bir avantaj elde etti.

İRFAN CAN’DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Maç sonrası, Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. “Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği “Zaten bizdeydi” yanıtı, onun kendine güvenini ve takımın motivasyonunu gözler önüne serdi. Genç kalecinin bu iddialı çıkışı sosyal medyada hızla yayıldı ve sarı-lacivertli taraftarların takdirini topladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Lig sezonunda şampiyonluk yarışı gittikçe daha da kızışıyor. Fenerbahçe’nin bu güçlü galibiyeti, ligin kalan haftalarında hem sahada hem de psikolojik anlamda büyük bir rekabete neden olacağını gösteriyor. Taraftarlar, takımın gösterdiği performansla birlikte şampiyonluk umutlarını tazeliyor.

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