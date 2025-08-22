Haberler

Fenerbahçe, Antony İçin Teklif Hazırlıyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de kanat transferi için çalışmalar hızla sürerken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transfer hedefi olarak Manchester United ile bağlantılı bir isim öne çıkıyor. ESPN’de yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe, İngiliz kulübünde forma giyen Antony’i kadrosuna katmayı planlıyor.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki yıldız futbolcu için 45 milyon euro’yu gözden geçirdiği ve en kısa zaman içinde Manchester United’a resmi teklif yapacağı ifade ediliyor. Haberde, Antony’i 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katan İngiliz devinin, Fenerbahçe’nin bu teklifler karşısında transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istediği kaydediliyor.

ANTONY’NİN GÖRÜŞLERİ

Bununla birlikte, Antony’nin Manchester United gibi bir kulüp ile transferde istekli olmadığı ve Türkiye’de oynamayı henüz düşünmediği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra Brezilyalı futbolcunun, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis’in yanı sıra Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

