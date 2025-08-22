Fenerbahçe, Antony ile ilgileniyor

FENERBAHÇE TRANSFER GÖZÜNÜ MANCHESTER UNITED’A ÇEVİRDİ

Fenerbahçe’de kanat transferi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, transfer hedefini Manchester United’a yönlendirdi. ESPN’de yayımlanan habere göre; Fenerbahçe, Manchester United’ın oyuncusu Antony’yi kadrosuna katma niyetinde.

YILDIZ OYUNCU İÇİN RESMİ TEKLİF YOLDA

Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için 45 milyon euro ödemeyi planlıyor ve kısa süre içerisinde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Haberde, 100 milyon euro karşılığında Antony’yi kadrosuna katan İngiliz kulübünün, Fenerbahçe’nin bu yaklaşımı karşısında transferi tamamlamak istediği ifade ediliyor. Bununla birlikte, Antony’nin Manchester United gibi transferde istekli olmadığı ve Türkiye’de forma giymeye henüz sıcak bakmadığı belirtiliyor.

DİĞER TALİPLER DE VAR

Brezilyalı futbolcunun yanı sıra Fenerbahçe dışında, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Real Betis başta olmak üzere Benfica, Brighton ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de Antony’ye ilgi gösterdiği aktarılıyor. Bu durum, transfer sürecinin ne kadar karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor.