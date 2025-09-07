Fenerbahçe Antrenman Yaparak Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, milli oyuncuların katılmadığı bir ortamda gerçekleştirildi. Antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık egzersizleriyle başlıyor. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapılıyor. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona eriyor. Ayrıca, sarı-lacivertlilerin Premier Lig takımı Manchester City’den transfer ettiği Brezilyalı kaleci Ederson da takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlıklarına devam edecek.

ANTRIMANIN İÇERİĞİ

Idmanda uygulanan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları, takımın fiziksel kondisyonunu artırmak için önem taşıyor. Salondaki çalışmaların ardından saha aktiviteleri, oyuncuların çevik ve hızlı hareket etmelerini sağlıyor. Çift kale maçlar ise takımın oyun pratiğini geliştirmek için yapılıyor.

EDERSON’UN TAKIMLA UYUMLARI

Ederson’un katılması, Fenerbahçe için önemli bir gelişim yapıyor. Bu yeni transfer, takımın kalitesini artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Bu tür antrenmanlar, Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısındaki performansını güçlendirmek için kritik bir aşama oluşturuyor.