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Fenerbahçe Antrenmanı Akşam Saatlerinde Yapıldı

FENERBAHÇE GÜNÜN ANTRENMANINI YAPTI

Fenerbahçe, akşam saatlerinde antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman milli oyunculardan yoksun şekilde başladı. Antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Sahada ısınma ve koordinasyon programlarının ardından futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın finali, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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