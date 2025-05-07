Fenerbahçe Antrenmanına Oosterwolde Katıldı

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor. Antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, salonda yapılan core hareketleriyle başlayıp, sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaparak antrenmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

OOSTERWOLDE’DEN MÜJDELİ HABER

Sarı-lacivertli takıma, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde’den sevindirici bir haber geldi. Ligin ilk yarısında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Oosterwolde, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü idmanda ise Oosterwolde, takımla yapılan çalışmanın tamamında yer alarak возвращazione sürecini hızlandırdı.