Fenerbahçe, Archie Brown İle Galip Geldi

İLK GOLÜ KADIKÖY’DE ATTI

Fenerbahçe’nin bu sezonki kadrosuna dahil ettiği Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Feyenoord’a karşı Kadıköy’de kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Feyenoord’u kendi sahasında 5-2 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Takımın ilk golünü atan isim Archie Brown oldu.

PREFORMANSIYLA GALİBİYETE KATKI SAĞLADI

İngiliz oyuncu, maçın 44. dakikasında Szymanski’nin köşe vuruşu sırasında ceza sahasında kafayla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Hazırlık maçlarında sürekli forma giyen Brown, sezonun ilk iki resmi maçına da 11’de başlayarak dikkat çekti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu galibiyetteki başarısıyla takımına önemli bir katkıda bulundu.