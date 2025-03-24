Fenerbahçe, Arkas’ı Mağlup Ederek Finale Yükseldi

MAÇ SONUCU VE FİNAL YOLCULUĞU

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe, Arkas Spor’u 3-1’lik skorla yenerek finale yükseldi. Maç, Yenişehir’deki salonda gerçekleşti.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Ozan Sarıkaya ve Ramazan Demiröz oldu. Fenerbahçe Medicana’nın kadrosunda, Drzyzga, Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk ve Burak yer alıyor. Yedekte ise Caner Dengin, Caner Pekşen, Drazen Luburic, Yılmaz Üner, Burakhan Tosun ve Denis Oleg Karyagin bulunuyor. Takımın başantrenörü Slobodan Kovac. Arkas Spor ise Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Carisio ve Zenger ile sahada yer aldı. Yedek oyuncular Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk ve Ulaş Onur Topbaşlı. Arkas Spor’un başantrenörü Geleen Hoag.

SET DURUMU VE MAÇ SÜRESİ

Maçta set sonuçları şu şekilde gelişti: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30. Toplam süre ise 123 dakika sürdü ve setler sırasıyla 32, 25, 27 ve 39 dakika sürdü. Rize’de gerçekleşen bu heyecan verici maç, izleyicilere keyifli anlar sundu.