Fenerbahçe ArsaVev, Kaleci Abigail Chaves

FENERBAHÇE YENİ BİR KALECİ KAZANIYOR

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için kalecisini güçlendirmeye hazırlanıyor. Takım, transfer görüşmelerinde uzlaşma sağladığı Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Abigail Paola Chaves’in İstanbul’a geleceğini duyurdu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves’in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul’a gelecektir.” ifadeleri yer aldı. 1.75 boyundaki 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Arjantin Milli Takımı ile toplam 48 resmi maçta görev aldı.

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

