Fenerbahçe Asbaşkanı Akın, Kerem Hakkında

FENERBAHÇE ASBAŞKANI KONUŞTU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Hamdi Akın, katıldığı bir programda Sarı-Lacivertli ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akın, aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak da bazı açıklamalar yaptı.

BENFİCA MAÇI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Derin Futbol programında Benfica mücadelesine ilişkin görüşlerini paylaşan Akın, “Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü. Puan farkı çok büyük değil. Kapanır. Daha sezonun başındayız. Taraftar gayet iştahlı. Benfica’yı da elersek çok çok iyi olur. Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica’da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafa” şeklinde konuştu.

TRANSFER SÜRECİ VE KEREM AKTÜRKOĞLU

Transfer sürecinin zorluğuna da dikkat çeken Akın, “Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela” dedi. Akın, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak gelen “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusunu ise kısa bir yanıtla geçiştirerek “İnşallah” ifadesini kullandı.