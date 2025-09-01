Fenerbahçe, Asensio İçin Anlaştı

FENERBAHÇE’NİN ASENSIO TRANSFERİ TAMAMLANDI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşma sağladı. Asensio, transfer işlemlerini finalize etmek üzere İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Asensio transferinde tüm süreci başarıyla sonuçlandırmayı başardı.

TRANSFER ÜCRETİ VE PERFORMANS DETAYLARI

Fenerbahçe, Asensio için PSG’ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. Deneyimli futbolcu, transfer işlemlerini tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 civarında İstanbul’a giriş yaptı. Geçtiğimiz sezonda Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Marco Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi.