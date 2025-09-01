Haberler

Fenerbahçe, Asensio İçin Anlaştı

FENERBAHÇE’NİN ASENSIO TRANSFERİ TAMAMLANDI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşma sağladı. Asensio, transfer işlemlerini finalize etmek üzere İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Asensio transferinde tüm süreci başarıyla sonuçlandırmayı başardı.

TRANSFER ÜCRETİ VE PERFORMANS DETAYLARI

Fenerbahçe, Asensio için PSG’ye bonuslar dahil 8.5 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. Deneyimli futbolcu, transfer işlemlerini tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 civarında İstanbul’a giriş yaptı. Geçtiğimiz sezonda Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Marco Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Azerbaycan lideri Aliyev ile buluştu. Toplantıya iki ülkenin dışişleri bakanları da eşlik etti.
Kunar’da 6.0 Depremde 250 Ölü

Afganistan'ın Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 250'den fazla can kaybına ve 500 yaralıya yol açtı. Ardından kapsamlı arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

