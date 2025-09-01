Fenerbahçe, Asensio ile 3+1 yıllık anlaşma

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transferler hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Asensio, Fenerbahçe formasıyla 21 numarayı terletecek.

FUTBOLCU TARAFTARLARIYLA BULUŞMAYI BEKLİYOR

Marco Asensio, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” şeklinde konuştu.

PARKURUNDAKİ DENEYİMİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önemli takımlarda forma giydi.