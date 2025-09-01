Spor

Fenerbahçe, Asensio İle 3+1 Yıllık Anlaştı

fenerbahce-asensio-ile-3-1-yillik-anlasti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşmaya vardığını duyurdu ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

Taraftarlarla Buluşma Heyecanı

Marco Asensio, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirtti. “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum,” diyen Asensio, kendisine iletilen destek için teşekkür etti. Taraftarlarının kendisine gönderdiği pek çok mesajın olduğunu belirten futbolcu, “Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum,” şeklinde konuştu.

Kariyer Geçmişi

29 yaşındaki Asensio’nun futbol kariyeri, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önemli takımlarda geçmiştir. Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açacak olan Asensio, taraftarlarıyla buluşmak için heyecanla bekliyor.

