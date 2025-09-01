Fenerbahçe, Asensio ile 3+1 yıllık anlaştı

TRANSFER GELİŞMELERİ SÜRECEK

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağladığını açıkladı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

TARAFTAR ÖNÜNDE OYNA MAHİYETİ

Fenerbahçe’ye transfer olduğu için oldukça mutlu olduğunu belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” dedi.

KARİYER GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.