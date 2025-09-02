Fenerbahçe, Asensio İle Anlaştı: 3+1 Yıl

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer süreci de hızlanıyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 3+1 yıllık bir sözleşmeye imza atan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

ÇOK MUTLUYUM VE SABIRSIZLANIYORUM

Fenerbahçe’ye transferinde duyduğu mutluluğu dile getiren Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ ZENGİN BİR KARİYER

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.