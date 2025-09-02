Fenerbahçe, Asensio İmzasını Duyurdu

TRANSFER RÜZGARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer süreçleri devam ediyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile yapılan anlaşmayı duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

FUTBOLCUDAN HEYECAN VEREN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’ye katıldığı için heyecanlı olduğunu belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda mücadele etti. Bu transferle birlikte Fenerbahçe’nin kadrosuna önemli bir oyuncu katılmış oldu.