Fenerbahçe, Asensio’yu 3+1 yıl transfer etti

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in dördüncü haftasında transfer hareketliliği sürüyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağladığını duyurdu. Asensio, İstanbul’a getirildi ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni takımı Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

TARAFTAR ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLIM

Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşmesi nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum” şeklinde konuştu. Asensio, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde forma giydi.