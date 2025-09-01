Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE, MARCO ASENSIO’YU TRANSFER ETTİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile yapılan anlaşmanın bonusta dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında gerçekleştiği ifade ediliyor. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı.

SARILACİVERTLİ KULÜP, ASENSIO’YU KARŞILADI

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe kulübünün yetkilileri tarafından havaalanında karşılandıktan sonra pasaport işlemlerini tamamlayarak kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, burada 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekti.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak görülen Asensio’nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferin, takımın şampiyonluk hedeflerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.