Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE, MARCO ASENSIO’YU TRANSFER ETTİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’den İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Asensio, dün gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ VE PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi önemli kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, bu dönemde 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekmeyi başardı. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendirilen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.