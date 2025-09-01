Spor

Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

fenerbahce-asensio-yu-istanbul-a-getirdi

FENERBAHÇE, MARCO ASENSIO’YU TRANSFER ETTİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’den İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Asensio, dün gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

ASENSIO’NUN GEÇMİŞİ VE PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi önemli kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, bu dönemde 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekmeyi başardı. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendirilen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Aydın’a sıçrayarak tekrar büyüdü. Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri'ndeki evler ve tarım alanları tehlikeye girdi.
Spor

Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maç, Trabzon'da gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.