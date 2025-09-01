Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE’NİN GÜÇLENEN KADROSU

Süper Lig’de şampiyonluk hedefi ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getiriyor. Transfer sürecinde PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedel ile anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçak ile iniş yaptı.

YILDIZ FUTBOLCU İSTANBUL’DA

Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan yıldız oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asist ile dikkat çekti.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.