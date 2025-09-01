Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi!

FENERBAHÇE, ASENSIO’YU KADROSUNA KATTI

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Transfer süreci sırasında PSG ile toplamda bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedel üzerinden anlaşıldığı ifade ediliyor. Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel bir uçakla iniş yaptı.

YILDIZ FUTBOLCU HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Fenerbahçe kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Asensio, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi önemli kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık geçiren futbolcu, 21 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak dikkatleri üzerine topladı.

FENERBAHÇE’DE YENİ SEZON PLANI

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına etkili bir takviye olarak değerlendirilen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız futbolcunun katılımı, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlıyor.