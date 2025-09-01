Fenerbahçe, Asensio’yu transfer etti

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER: MARCO ASENSIO

Süper Lig’in 4’üncü haftasında transfer süreçleri devam ediyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaşma sağladığını açıkladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe formasıyla 21 numarayı taşıyacak.

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ: SABIRSIZLANIYORUM

Fenerbahçe’ye transfer olduğu için büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Marco Asensio, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” diye konuştu.

KARİYERİNE KISA BİR GÖZ ATALIM

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi takımlarda forma giymiştir.