Fenerbahçe Aşığı Baba ve Oğul Hikayesi

FENERBAHÇE AŞKINI YAŞATAN AİLE BİRLİĞİ

Aydın’ın Karacasu Kalemler Mahallesi’nde yaşayan büyük bir Fenerbahçe hayranı olan Şeref Bahçe, takımının 1984-1985 sezonunda elde ettiği şampiyonluk sonrası, o yıl doğan oğluna Fener ismini vermeyi tercih etti. Oğlu Fener Bahçe de tıpkı babası gibi sarı-lacivertli kulübün tutkulu bir taraftarı oldu. Fenerbahçe’nin maçlarıyla büyüyen ve tarım sektöründe çalışan evli ve üç çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden asla çıkarmıyor.

FENERBAHÇE HAYALİ VE ÖZLEMİ

Babası sayesinde bu ismi taşıdığı için minnettar olduğunu belirten Bahçe, “Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim, Allah razı olsun babamdan.” dedi. Adının ve soyadının alışılmadık olduğu görüşüyle karşılaştığını aktaran Bahçe, askerdeyken ismiyle ilgili açıklama yapma zorunluluğunu en çok hissettiğini ifade etti.

İSMİYLE İLGİLİ ŞAŞKINLIKLAR VE FENERBAHÇE’YE SEVGİ

İnsanların ismini duyduğunda genellikle şaşırdıklarını belirten Bahçe, inanmayanlara kimliğini göstermek zorunda kaldığını anlattı. “Nereye gidersem gideyim ismimi duyanlar şaşırıyor. Doktor kontrolü için hastaneye gittiğimde mutlaka ismimle alakalı sorular soruyorlar. Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar. İyiyim, mutluyum, her şeyden önemlisi Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Çocuklarımdan, anamdan, babamdan, kardeşlerimden ayırmıyorum. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde tek başıma oluyorum. Maçları bu şekilde izliyorum.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.