Fenerbahçe, ASVEL’i EuroLeague’de Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta mücadelesinde Fransız takımı Asvel’i 92-82 yenerek 20. galibiyetine ulaştı ve liderlik takibini devam ettiriyor.

MAÇ DETAYLARI

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti. Müsabakanın hakemlik görevini Robert Lottermoser, Milan Nedovic ve Uros Obrknezevic üstlendi. Fenerbahçe’nin oyuncuları arasından McCollum 10, Baldwin IV 15, Melli 9, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Guduric 9, Bango 8, Colson 10 ve Birch mücadele etti. Takımın başantrenörlüğünü Sarunas Jasikevicius yapıyor.

Asvel takımında ise Harrison 3, Lee 7, Lauvergne 20, Ajinca 3, Jackson, de Colo 13, Sako 10, Roberson 11, Lighty 5, Black 2, Bentil 8 sayı üretti. Bu takımın başantrenörü Pierric Poupet’tir.

Maçın periyotlarına bakıldığında, ilk periyot 30-23 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi. Devre sonunda skor 49-44 (Fenerbahçe lehine) olurken, 3. periyot da 70-60 (Fenerbahçe lehine) sonuçlandı. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe, Euroleague’deki konumunu güçlendiriyor.