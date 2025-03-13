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Fenerbahçe, ASVEL Karşısında Galibiyet Elde Etti

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EUROLEAGUE’DE TEMSİLCİMİZ GALİP GELDİ

EuroLeague’in 29. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin sonunda kazanan takım 92-82’lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste üçüncü, toplamda ise yirminci galibiyetini elde etti. Öte yandan, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL, sahadan 18’inci kez mağlubiyetle ayrıldı.

İLK PERİYODDA FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın başındaki dakikalar her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. Fenerbahçe, hale kolay top kayıpları yapıyor ve LDLC ASVEL, pota altından bulduğu basketlerle skoru artırıyordu. Sarı-lacivertli takım, çeyreğin ikinci bölümünde rakibine kolay sayılar vermeyerek, ilk periyodu 30-23 önde tamamladı.

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