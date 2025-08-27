Haberler

Fenerbahçe, Avrupa’da 13 kez karşılaştı

FENERBAHÇE’NİN PORTEKİZ TAKIMLARIYLA TARİHİ MÜCADELESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle bugüne kadar 13 defa karşı karşıya geldi. Bu rekabetler kapsamında sarı-lacivertliler, 5 kez zafer elde etti. Bunun yanı sıra, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 6 mücadelede ise rakiplerine yenildi. Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesindeki ilk Portekizli rakibi de Benfica oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun rövanş maçı, Lizbon’daki ünlü Estádio da Luz stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşma 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

CANLI YAYIN KANALLARI VE ERİŞİM İMKANLARI

Şampiyonlar Ligi’nde yaşanacak rövanş heyecanı, Türkiye’deki futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, Türksat uydusu aracılığıyla ve internet üzerinden farklı dijital platformlarda ücretsiz şekilde izlenebiliyor. TRT 1’in yanı sıra, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 kanallarından da erişim mümkün. Ayrıca, canlı yayın geniş izleyici kitlesine ulaşmak amacıyla çevrim içi yayın alternatifleri ile destekleniyor. Avrupa’daki bu kritik karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

