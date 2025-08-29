Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elendikten sonra Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin rakipleri için kura çekimi yapıldı ve İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede ev sahibi takım olarak sahasında karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI VE HELLERİ

Fenerbahçe, lig aşamasında toplamda 8 maç oynayacak; bunların 4’ü evinde, 4’ü ise deplasmanda. Sarı-lacivertlilerin, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda direkt olarak son 16 turuna geçiş yapacak. Eğer ekip, 16 ila 24. sırada yer alırsa bu kez son 16 turu için play-off mücadelelerine katılacak. UEFA Avrupa Ligi’nde, her takımın iç ve dış sahada 4’er olmak üzere toplamda 8 maça çıkacağı belirtiliyor.

PLAY-OFF VE SIRALAMA SİSTEMİ

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından ilk 8’e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım ise play-off’ta çift maçlı eliminasyon sistemi ile son 16 turuna ilerlemek için mücadele edecek. İlk 24 dışında kalan takımlar ise bu organizasyona veda etmiş olacak.

TORBALAR VE RAKİPLER

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann