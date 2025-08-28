Haberler

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, dün gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında, Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle Benfica’ya karşı 1-0 mağlup oldu ve bu sonuçla Devler Ligi’ne veda etti. Avrupa Ligi’ne katılan sarı-lacivertlilerin, bu turnuvadaki olası rakipleri ise belirginleşti.

Avrupa Ligi’nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü yapılacak. Bu çekim, TSİ 14.00’te başlayacak. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında iç sahada 4, dış sahada 4 maç yapması planlanıyor. Eğer Fenerbahçe, lig aşamasını ilk 8’de tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. 16 ila 24. sıralar arasında yer alması durumunda ise son 16 için play-off oynaması gerekecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 24 olası rakibi, mevcut durumda kesinleşti. 1. Torba'daki takımlar: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa. 2. Torba'da: Fenerbahçe, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic. 3. Torba'da bulunacak takımlar: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna. 4. Torba'daki takımlar ise Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann olacak.

