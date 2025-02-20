Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Son 16’da

AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. David Hubert’in teknik direktörlüğündeki Belçika temsilcisi Anderlecht, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çaldı ve maç Lotto Park’ta gerçekleşti. Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 3-0’lık avantajın ardından rövanşta rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasına adını yazdırdı.

İLK YARI GOLLERLE DOLDU

Maçın başlama düdüğünün hemen ardından gol perdesi açıldı. Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri’nin kaydettiği golle öne geçti. Ancak 19. dakikada ev sahibi takım Vasquez ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Anderlecht, ataklarını artırarak 55. dakikada Vasquez ile öne geçti. Ancak 62. dakikada Yusuf Akçiçek, maça denge getirerek skoru 2-2 yapmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE SON 16’DA

Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0’lık avantaj sayesinde, toplamda 5-2’lik skorla son 16 turuna yükseldi.

CEZALI DURUMDAKİ FUTBOLCULAR

Bu müsabaka sonunda sarı-lacivertli ekipteki Fred ve Osayi-Samuel, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler.

FENERBAHÇE’Yİ ZORLU RAKİP BEKLİYOR

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin potansiyel rakipleri arasında Olympiakos ve Rangers yer alıyor. Son 16 turu maçları, 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

TRİBÜNLERDE GÜNDEME OTURAN OLAY

Mücadele sırasında, Fenerbahçe’nin 4. dakikada bulduğu golden sonra Anderlecht taraftarları arasında arbede yaşandı. Hakem, bu nedenle 6. dakikada oyunu durdurmak zorunda kaldı ve tribünlere anonsla uyarılarda bulunuldu. Stat ekranlarında, bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışlarının devam etmesi durumunda maçın durdurulabileceği duyuruldu. Ardından arbede sona erse de hakem, bir süre için soyunma odasına gitti. Sonrasında sahaya geri döndükten sonra maç, 7. dakikadan itibaren devam etti.