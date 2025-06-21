Fenerbahçe, Bakayoko ile ilgileniyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HEDEFİ BAKAYOKO

Yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam eden Süper Lig kulübü Fenerbahçe, PSV Eindhoven’da forma giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor. Walfoot’ta yayımlanan habere göre, Bakayoko, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

PSV’DEN SON FIRSAT

PSV’nin Bakayoko’dan bonservis kazanabilmesi için bu yazdaki transfer döneminin son fırsat olduğu belirtiliyor ve Fenerbahçe’nin de Belçikalı futbolcu için teklif yapan takımlardan biri olduğu ifade ediliyor. Ancak Bakayoko’nun Türkiye’ye transfer olma konusundaki kararı henüz netleşmedi. Ayrıca, Bakayoko ile ilgilenen kulüpler arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig’in isimleri de geçiyor.

Geçtiğimiz sezonda PSV Eindhoven’da toplamda 47 maça çıkan Bakayoko, 12 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekti. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Bakayoko’nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak değerlendiriliyor.