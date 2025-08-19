Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden Ayrıldı

BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma adımını resmi olarak başlattı. Kulüp, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede, Fenerbahçe, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli üzerinden yeni bir projeye dahil oldu. Protokol gereği, Fenerbahçe’nin ve iştiraklerinin Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkulleri projeye eklenmiş oldu.

FENERBAHTE’NİN KULÜP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, duyurularında, “Büyük Fenerbahçe Camiası, Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.” ifadesine yer verdi. Kulüp, Emlak Konut GYO A.Ş ile yaptıkları iş birliğiyle birlikte arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modelinin kurulduğunu açıkladı ve “Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.” dedi.

BÜYÜK HEDEFLER İÇİN ADIM ATILIYOR

Fenerbahçe, kongre üyelerine, taraftarlarına ve tüm camiasına seslenerek, “Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” şeklinde bir mesaj iletti. Bu açıklamalar, kulübün gelecek hedeflerine yönelik büyük bir adım attığını ve Fenerbahçe’nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığını vurguluyor.