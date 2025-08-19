Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden Ayrılıyor

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun bir süre üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen başlatıyor. Kulüp, finansal bağımsızlık hedefiyle önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Fenerbahçe, iştirakleriyle birlikte Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli çerçevesinde yeni bir projeye imza attı. Protokol kapsamında, Fenerbahçe’ye ve iştiraklerine ait olan Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkuller projeye dahil edilmiş durumda.

FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu durumu resmi olarak duyurdu. Açıklamada; “Büyük Fenerbahçe Camiası, bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliği’nden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir” denildi.

GELECEK ARTIK FENERBAHÇE’NİN ELLERİNDE

Açıklamanın devamında, “Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur. Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, bu adım yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” ifadeleriyle sona erdi.