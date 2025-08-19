Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden Ayrılıyor

Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden Çıkıyor

Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını duyurdu. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu önemli kararı kamuoyuyla paylaştı.

Çıkış Projesinde Dönüm Noktası

Fenerbahçe yönetimi, “Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Yeni İş Birliği Protokolü

Fenerbahçe, Emlak Konut GYO A.Ş ile iş birliği protokolü imzalayarak arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli geliştirdi. Bu model çerçevesinde kulübe ait İstanbul’un Ataşehir ve Kayışdağı bölgelerindeki gayrimenkuller projeye dahil edildi. Kulüp, bu kararı yalnızca finansal bir tercih olarak değil, aynı zamanda bağımsızlık manifestosu olarak değerlendirdi.

Gelecek Hedefleri İçin Birlikte Adım Atma Zamanı

Açıklamada, “Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” denildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarlarıyla birlikte daha parlak bir geleceğe adım atma kararlılığını vurguladı.