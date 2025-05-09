Haberler

Fenerbahçe Başakşehir’e Konuk Olacak

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMINA TEPKİ

Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün Başakşehir’in sahasında oynayacak. Sarı lacivertli takım, maç günü yaptığı sosyal medya paylaşımında stadyumun adını belirtmemesi dikkat çekti.

MERVE TERİM’DEN TEPKİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun adını kullanmayan Fenerbahçe’ye, Fatih Terim’in kızı Merve Terim sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Merve Terim, “O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Merve Terim’in yaptığı bu paylaşım, Fenerbahçe’nin maç günü gönderisi ile birlikte dikkatleri çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Büyükçekmece'de, 9 Mayıs'ta yaşanacak su kesintisinin süresi ve saatleri merak ediliyor. İSKİ, kesinti ile ilgili bilgileri açıkladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya ile Maç Yapacak

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile Konya'da karşılaşacak. Maçta Arda Güler ve genç yetenek Lamine Yamal karşı karşıya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.