Fenerbahçe Başakşehir’e Konuk Olacak

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMINA TEPKİ

Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün Başakşehir’in sahasında oynayacak. Sarı lacivertli takım, maç günü yaptığı sosyal medya paylaşımında stadyumun adını belirtmemesi dikkat çekti.

MERVE TERİM’DEN TEPKİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun adını kullanmayan Fenerbahçe’ye, Fatih Terim’in kızı Merve Terim sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Merve Terim, “O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Merve Terim’in yaptığı bu paylaşım, Fenerbahçe’nin maç günü gönderisi ile birlikte dikkatleri çekti.