Fenerbahçe, Başakşehir’i 4-1 Yendi

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. Tadic, rakiplerine karşı 4-1’lik galibiyet elde ettikleri maçı değerlendirerek, “Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik.” ifadelerini kullandı.

TALISCA İLE YAŞANAN TARTIŞMA

Maç sırasında Anderson Talisca ile yaşadıkları tartışma hakkında da konuşan Dusan Tadic, “Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca’nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır.” dedi.

Geleceğiyle ilgili de bilgi veren Sırp yıldız, “Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax’a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.