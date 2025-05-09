Fenerbahçe Başakşehir’i Kaybederse Galatasaray Şampiyon

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenilmesi sonrasında Galatasaray’da şampiyonluk hesapları başlamış durumda. Bu kayıp, Galatasaray için önemli bir avantaj yaratıyor. Peki, eğer Fenerbahçe Başakşehir’e yenilirse Galatasaray şampiyon olabiliyor mu?

DERBİ SONUCUNUN ETKİSİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını kaybetmiş oldu. Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışında büyük bir zorluk yaşamaya başladı. Bu sezon derbi galibiyeti elde edemeyen sarı-lacivertli takım, Galatasaray’a evinde 3-1 yenilmiş, rövanşta ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligde Beşiktaş’a hem evinde hem de deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda da Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Ayrıca, Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki 17 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş’a karşı alınan bu yenilgi ile sona erdi.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin alacağı sonuca bağlı olarak 10 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluğu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya girerken rakibinden 5 puan öndeydi. Net Global Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek puan farkını 8’e çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi sonucunu beklemeye başladı. Fenerbahçe, derbiyi kaybedince fark 8 puanda kaldı.

FUTBOL MAÇLARININ KİMSE BİLMEDİĞİ SONUÇLARI

Fenerbahçe, 35. haftada 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray ise bir gün sonra Trabzonspor ile mücadele edecek. Eğer Fenerbahçe, Başakşehir karşısında puan kaybederse, Galatasaray’ın Trabzonspor maçında şampiyonluğu ilan etme ihtimali belirecek. Özellikle Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında kaybetmesi durumunda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk için bir puan alması yeterli olacak. Eğer Fenerbahçe berabere kalırsa, Galatasaray’ın şampiyon olması için maçı kazanması gerekecek.