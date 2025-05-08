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Fenerbahçe, Başakşehir ile Maç Yapacak

FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in 35. haftasında, geçen hafta şampiyonluk mücadelesinde büyük bir hasar alan Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gerçekleşecek bu önemli karşılaşmada, Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri netleşti. Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki kadroda kimlerin yer alacağı ise merak konusu.

MAÇ DETAYLARI VE KADRO BİLGİLERİ

Fenerbahçe, Başakşehir ile 9 Mayıs Cuma günü mücadele edecek ve maç saat 20.00’de başlayacak. Cavite belirtilmektedir ki, bu zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan oyuncular ise şöyle: İrfancan, Yusuf, Mert Müldür, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can, Talisca ve En-Nesyri. Başakşehir – Fenerbahçe maçı, 9 Mayıs 2025 tarihinde akşam saat 20:00’de gerçekleşecek.

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