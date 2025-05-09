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Fenerbahçe, Başakşehir ile Maç Yapacak

FENERBAHÇE B ŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in 35. haftasında geçen hafta şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri ve maç kadrosu da netleşmeye başladı.

MAÇ DETAYLARI VE YAYINLANMA ZAMANI

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan maç, 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından izleyicilere canlı olarak sunulacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL KADROSU

Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosunda yer alan isimler ise şöyle: İrfancan, Yusuf, Mert Müldür, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri. Başakşehir – Fenerbahçe maçı, 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 20:00’de gerçekleştirilecek.

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