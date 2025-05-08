Fenerbahçe, Başakşehir ile Maç Yapacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir ile ligdeki 22. karşılaşmasına çıkacak. Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir, yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda buluşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ligdeki 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplamda 75 puan toplarken, lider konumda olan Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 51 puanda ve 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe VE Başakşehir’in 22. RANDEVUSU

Fenerbahçe, Başakşehir’in isim değişikliğine gittiği 2014 yılından bu yana rakibiyle ligde 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler 13 kez galip gelirken, turuncu-lacivertliler 6 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe, rakip filelere 34 gol atarken, Başakşehir 18 gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-1’lik skorla kazandı.

Fenerbahçe SON MAÇLARDA GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı son dönemdeki maçlarda başarılı bir grafik yakaladı. Sarı-lacivertliler, son 5 lig mücadelesinde hanesine 3 puan yazdırırken, Türkiye Kupası finalinde de üstün geldi. Toplamda çıktığı son 6 maçta galip geldi. Bu süreçte Fenerbahçe, 8’i ligde, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu dönemde sadece 3 kez galip geldi. Turuncu-lacivertliler, rakibini son olarak 5 Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 yenmişti.

UZATMA DAKİKALARINDA GALİBİYET

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında son 2 sezonda galibiyeti uzatma dakikalarında elde etti. 19 Nisan 2023’teki maçta 88. dakikaya 1-0 geride giren Fenerbahçe, uzatmalarda Joao Pedro’nun golüyle 3 puana ulaştı. 24 Ocak 2024’te de Michy Batshuayi’nin penaltısıyla 1-0 kazandı.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE GALİBİYETLER

Jose Mourinho’nun ekibi, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 16 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK karşısında galip geldi. 4 maçta ise berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş’a karşı yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 42 gol atarken, kalelerinde ise 16 gol gördü. Lig genelinde, derbiler dışındaki tüm maçlarda gol sevinci yaşadı ve dış sahada en golcü takım konumunda bulunuyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kazandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ CEZALI

Fenerbahçe’de, defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ve Eyüpspor ile, ikinci yarısında da Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde sarı kart gördü. Bu sezon 24 lig maçında yer aldı. Fenerbahçe’de 6 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek ve Alexander Djiku, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Eyüpspor mücadelesinde oynama şansı bulamayacak. Ayrıca, sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olan Mert Hakan Yandaş da kadroda bulunmayacak.