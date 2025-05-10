Fenerbahçe, Başakşehir’le 4-1’lik Skorla Kazandı

2024-2025 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 35. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile hakem Burak Pakkan yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk takım Fenerbahçe, rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ GOLLERLE GELDİ

Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller; 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 87. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın’dan geldi. Başakşehir’in tek golü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz’dan geldi.

BRAVO LIVAKOVIC

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun çektiği şutta kaleci Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

CEZALI DURUMA DÜŞEN İKİ FUTBOLCU

Fenerbahçe’de sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü. Bu nedenle her iki futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

PUAN DURUMU VE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde bir hafta aradan sonra kazanmayı başardı ve puanını 78’e yükseltti. Başakşehir ise son üç maçta ikinci mağlubiyetini alarak 51 puanda kaldı. Fenerbahçe’nin kazanmasıyla Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etme şansı ortadan kalktı.

GÖZLER SIRADAKİ MAÇLARDA

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Aynı dönemde Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.