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Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşiyor. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core hareketleri ile başladı.

ANTRAMAN DETAYLARI

Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından futbolcular 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu. Daha önce belirli aralıklarla takımla antrenmana katılan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte idmanda yer aldı.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için hazırlıklarına yarın devam edecek. Bu maç, sarı-lacivertli ekip için sezonun önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

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